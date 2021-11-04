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Adıyaman'da 46 ev Kovid-19 karantinasına alındı

04.11.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 46 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 46 ev karantinaya alındı.

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