Adıyaman'da 6 uyuşturucu sanığına hapis cezası

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 sanığa, 8 yıl 4 ay ila 23 yıl 5 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar N.Y, İ.K, E.S, A.Ç, A.F. ve R.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan N.Y. ile İ.K'ye 23 yıl 5'er ay, E.S'ye 18 yıl 9 ay, A.Ç'ye 14 yıl 22 gün, A.F'ye 12 yıl 6 ay, R.Y' ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet sanıkların tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Kentte 11 Ekim 2021'de özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalanmıştı.

