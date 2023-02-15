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Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın enkaz altından 212 saat sonra kurtarıldı

15.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkaz çevresinde bekleyen Fatma Güngör'ün yakınları kurtarma ekiplerine sarıldı.

Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın enkaz altından 212 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı.

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