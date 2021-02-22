YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

22.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son iki günde farklı mahallelerdeki 83 evde karantina uygulanmasına başlandı.

Bu arada, merkeze bağlı Ağikan köyünde de Kovid-19 vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığı ve okullarda yüz yüze eğitime, karantina süresince ara verildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

AK Parti İl Başkanı Dağtekin’den İYİ Parti İl Başkanı Doğan’a tepki

AK Parti İl Başkanı Dağtekin’den İYİ Parti İl Başkanı Doğan’a tepki

Adıyaman’da 1 köy ve 83 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da 1 köy ve 83 adres karantina altına alındı

Zabıta Ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Zabıta Ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

CHP Adıyaman teşkilatı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Adıyaman teşkilatı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Eski karayolları lojmanlarının yeri Adıyaman Belediyesine devredildi

Eski karayolları lojmanlarının yeri Adıyaman Belediyesine devredildi

Adıyaman 1954 Spor-Sultanbeyli Belediye Spor: 3-1

Adıyaman 1954 Spor-Sultanbeyli Belediye Spor: 3-1

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.