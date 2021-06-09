YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 86 tekstil işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 86 tekstil işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09.06.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 86 tekstil işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 4 tekstil fabrikasında çalışan 86 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 4 fabrikada çalışan işçilerden 86'sı iddiaya göre aynı yemek firmasından gönderilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine fabrikalara 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandıAdıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.