Adıyaman'da 86 tekstil işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 4 tekstil fabrikasında çalışan 86 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 4 fabrikada çalışan işçilerden 86'sı iddiaya göre aynı yemek firmasından gönderilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine fabrikalara 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



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