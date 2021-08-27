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Adıyaman'da 89 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

27.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 89 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'daki 89 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre farklı mahallelerdeki 89 ev karantinaya alındı.

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