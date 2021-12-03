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Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı

03.12.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

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Merkez
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