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Adıyaman'da 9 konut, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

16.07.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 9 konut, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 9 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.

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