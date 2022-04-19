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Adıyaman'da 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

19.04.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asfalt Mahallesi'nde özel bir elektrik firmasına ait sayaç okuma personeli Emre Ertaş (32), 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Ayağı ve kolundan yaralanan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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