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Adıyaman’da abartı egzoz denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:29 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin bir çok noktasında abartı egzoz bulunan otomobiller ile motosikletler üzerinde denetim yaptı.

Adıyaman’da abartı egzoz denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin bir çok noktasında abartı egzoz bulunan otomobiller ile motosikletler üzerinde denetim yaptı. Yapılan uygulamada 3 bin 781 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde abartı egzoz bulunan 8’i otomobil 6’sı motosiklet olmak üzere toplam 14 araç trafikten men edilirken 17 bin 525 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Adıyaman’da abartı egzoz denetimi

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