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Adıyaman'da ağaçtan düşen çocuk öldü

06.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ağaçtan düşen çocuk öldü

Adıyaman'da ağaçtan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Toptepe köyünde yaşayan Çınar Ata (10), çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ata'nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

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