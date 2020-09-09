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Adıyaman’da akrep sokması sonucu 2 kişi hastanelik oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.09.2020 08:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akrep sokması sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Çakıreşme köyünde evin balkonunda oturan Gülizar Deniz’in bacağından akrep soktu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akrep sokması sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çakıreşme köyünde evin balkonunda oturan Gülizar Deniz’in bacağından akrep soktu. Eşi tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diğer olay ise Karadeniz Mahallesi 1129 nolu sokakta meydana geldi. Vediha Ulutaş evinin bahçesini temizlerken elini akrep soktu. Ulaş yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Gül Eczanesi
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Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
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