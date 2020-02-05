Adıyaman'da annesi doğumda ölen oğlak biberonla besleniyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, doğumundan hemen sonra annesi ölen oğlak, biberonla besleniyor.

İlçeye bağlı Kesmete köyünde hayvancılıkla uğraşan bir çiftçinin keçisi, iki oğlak dünyaya getirdikten sonra öldü.

İki oğlaktan birini, yeni doğum yapan başka bir keçi emzirirken, uzun uğraşlara rağmen diğer yavru beslenemedi.

Bunun üzerine çiftçinin yakını olan Osman Koçak, sahiplendiği oğlağı evinde biberonla beslemeye başladı.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menekşe" ismini verdiği oğlağı çocuklarının da çok sevdiğini ifade etti.

Oğlağı çalıştığı iş yerine de götürdüğünü aktaran Kocak, "Menekşe bizim için artık maskot halinde. Hemen hemen her akşam Menekşe'yi görmek için misafirlerim geliyor." diye konuştu.

Koçak, hayvanların sevilmesi ve onlara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

