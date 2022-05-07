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Adıyaman'da apart evlerde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

07.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da apart evlerde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adıyaman'da apart evlerde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta görülen karar duruşmasına tutuklu sanık O.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince Altınşehir Mahallesi'ndeki apart evlerde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak O.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının kentte uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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