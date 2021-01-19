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Adıyaman'da "asırlık çınar"lara Kovid-19 aşısı yapıldı

19.01.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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CoronaVac aşısının ilk dozu 100 yaşındaki Ayşe Çalış ile 103 yaşındaki Gafure Ekinci'ye uygulandı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 100 yaşındaki Ayşe Çalış ile 103 yaşındaki Gafure Ekinci'ye CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte yaşları 80 ve üzeri olanlara, evlerinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptı.

Sağlık çalışanları, aşının ardından ilk 20 dakika, herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmesi ihtihaline karşı aşı yaptıkları vatandaşların yanında bekledi.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Çalış'ı ziyaret eden ekipler, Çalış'a CoronaVac aşısının ilk dozunu uyguladı.

Çalış'ın torunu Erdal Canlı, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının önemine değinen Canlı, "Başta devletimizden Allah razı olsun, nenemin aşısı için evine kadar geldi ekiplerimiz, bir alkışı hak ettiler. Allah kendilerinden razı olsun, başımızdan eksik olmasınlar." dedi.

Kentte 103 yaşındaki Gafure Ekinci de CoronaVac aşısı oldu.

Gafure Ekinci'nin oğlu Ali Ekinci, annesinin yatağa bağımlı yaşadığını, aşısının yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ve sağlık ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.

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