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  4. Adıyaman’da badem üreticilerine eğitim verildi

Adıyaman’da badem üreticilerine eğitim verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün “Diyar-ı Badem Adıyaman’dan Evlerinize Gelen Güven” projesi kapsamında badem üreticilerine eğitim verildi.Proje Koordinatörlüğünü yürüten Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar tarafından Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “Diyar-ı Badem Adıyaman’dan Evlerinize Gelen Güven” projesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında destekleniyor.Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahta Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürlüğü, Merkez ve Kahta Ziraat Odası Başkanlıkları ile Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliğinin de ortak olduğu projeye kapsamında eğitim verildi.Toplantıda, bademde ekonomik öneme sahip zararlılarla mücadelesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, badem yetiştiriciliğinde bitki besleme ve güvenli gıda tüketimi konularında bilgilendirme yapıldı.Konuşmacı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Adıyaman’da badem üreticilerine eğitim verildi

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün “Diyar-ı Badem Adıyaman’dan Evlerinize Gelen Güven” projesi kapsamında badem üreticilerine eğitim verildi.
Proje Koordinatörlüğünü yürüten Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar tarafından Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “Diyar-ı Badem Adıyaman’dan Evlerinize Gelen Güven” projesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında destekleniyor.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahta Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürlüğü, Merkez ve Kahta Ziraat Odası Başkanlıkları ile Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliğinin de ortak olduğu projeye kapsamında eğitim verildi.
Toplantıda, bademde ekonomik öneme sahip zararlılarla mücadelesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, badem yetiştiriciliğinde bitki besleme ve güvenli gıda tüketimi konularında bilgilendirme yapıldı.
Konuşmacı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük ve Gıda Mühendisi Mehmet Emin Akbaş konularla ile ilgili sunumlar yaptı.
Toplantının ikinci oturumunda ise toplumumuzun temel yapı taşları olan kadın tüketicilerimize yönelik ‘’Güvenli Gıda Hakkında’’ bilinmesi gerekenler aktarılarak, organik tarım ve iyi tarım ürünleri hakkında farkındalık oluşturarak bilinçli tüketici oluşumuna katkı sağlandı.
Toplantının açılış konuşmalarını Enstitü Müdürü Ali Türker Yener, Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Nevzat Birişik ve Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan tarafından yapıldı.
Konuşmalarda Adıyaman için stratejik bir ürün olan bademin, Türkiye’de üretim alanı bakımından 58 bin 430 dekar ile 1. sırada olduğu, 2018 yılında 11 bin 747 ton badem üretilerek piyasaya sunulduğu ifade edildi.
“Adıyaman’da üretilen bademleri güvenle üretiyor muyuz?” sorusuna cevap olacak ayağı için üretilen bademlerden numuneler alınarak toplamda 67 numune alınarak pestisit kalıntı analizleri yapıldığı ve elde edilen analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksine Uygun bulunduğu vurgulanan toplantıda önümüzdeki yılda çağla döneminde 23 adet numune daha alınarak analizlerin yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Adıyaman’da badem üreticilerine eğitim verildi

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