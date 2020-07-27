Adıyaman'da bademe alternatif olarak yetiştirilen eriğin hasadı yapıldı

Badem üretiminde iddialı olan Adıyaman'da alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak isteyen ziraat mühendisi Handan Yıldırım, Kahta ilçesinde 3 yıl önce 100 dönümlük alanda kurduğu erik bahçesinde hasada başladı.

Bahçe sahibi Yıldırım, Tuğrul Köyündeki erik hasadında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 dönüm alan üzerinde kurduğu bahçeye 3 yıl önce, 5 türde 15 bin Japon eriği fidesi diktiklerini söyledi.

Fidelerin hasat aşamasına geldiğini ve bu yüzden çok heyecanlı olduklarını ifade eden Yıldırım, "Piyasaya eylül ayına kadar ürün satmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ihracata yönelik ürün çıkartabilmek. Bu yıl ağaçlar üç yaşında olmasına rağmen bahçemizden çok güzel ürün çıktı. Ağaç başına yaklaşık 60-70 kilogram verim bekliyoruz. Aslında bu yıl yağışlar beklediğimiz gibi olsaydı, rekolte daha da artardı. Amacım, bölgedeki tek çeşitliliği kırıp bademe alternatif ürünler sunmak ve pazar çeşitliliğini artırmak." diye konuştu.

Bahçeyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise bölgenin meyvecilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.