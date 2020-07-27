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Adıyaman'da bademe alternatif olarak yetiştirilen eriğin hasadı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:44 | Son Güncelleme

Ziraat mühendisi Handan Yıldırım: - "Amacım, bölgedeki tek çeşitliliği kırıp bademe alternatif ürünler sunmak ve pazar çeşitliliğini artırmak"

Badem üretiminde iddialı olan Adıyaman'da alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak isteyen ziraat mühendisi Handan Yıldırım, Kahta ilçesinde 3 yıl önce 100 dönümlük alanda kurduğu erik bahçesinde hasada başladı.

Bahçe sahibi Yıldırım, Tuğrul Köyündeki erik hasadında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 dönüm alan üzerinde kurduğu bahçeye 3 yıl önce, 5 türde 15 bin Japon eriği fidesi diktiklerini söyledi.

Fidelerin hasat aşamasına geldiğini ve bu yüzden çok heyecanlı olduklarını ifade eden Yıldırım, "Piyasaya eylül ayına kadar ürün satmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ihracata yönelik ürün çıkartabilmek. Bu yıl ağaçlar üç yaşında olmasına rağmen bahçemizden çok güzel ürün çıktı. Ağaç başına yaklaşık 60-70 kilogram verim bekliyoruz. Aslında bu yıl yağışlar beklediğimiz gibi olsaydı, rekolte daha da artardı. Amacım, bölgedeki tek çeşitliliği kırıp bademe alternatif ürünler sunmak ve pazar çeşitliliğini artırmak." diye konuştu.

Bahçeyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise bölgenin meyvecilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'da son zamanlarda bademin ciddi gelişim gösterdiğini ifade eden Kıyas, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz köyde farklı olarak meslektaşımız ziraat mühendisi Handan Yıldırım erik bahçesi kurmuş. 100 dönüm erik bahçesi, bölgemizde bu kadar büyüklükte olmayan bir bahçedir. Bahçe 3 yaşında olmasına rağmen ağaçlarda ciddi ürün var. Bu bahçe ileri dönümde İnşallah bademin olduğu bir bölgede alternatif bir ürün olarak gelişmeye başlayacak. Şu anda örnek bir bahçe niteliğindedir."

Bahçenin büyüklüğü nedeniyle ulusal firmaların da erik almak için bahçeye ilgi göstereceğini aktaran Kıyas, "Bahçemizde tam verim alındığı zaman buradan ihracat da yapmak istiyoruz. İl Müdürlüğü olarak böyle çalışmanın yapılmasına sevindik. Bu yıl ilk kez bahçede ürün alınıyor. Ümit ediyorum, rekolte de her sene artacaktır." dedi.

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