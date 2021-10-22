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Adıyaman'da balkondan düşen genç kız öldü

22.10.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da balkondan düşen genç kız öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.

İzollu köyünde yaşayan Ayşegül E. (20), ikinci kattaki evin balkonunda temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayşegül E'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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