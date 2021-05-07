Adıyaman'da banka şubelerine zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da 2 bankanın camlarını kırıp, ATM'lerine zarar veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Mustafa H, Sümer Meydanı'nda bilinmeyen bir nedenle 2 banka şubesinin camlarını kırıp ATM'lerine zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin polis aracına binerken, "6 aydır çocuklarımı göremiyorum, yazıklar olsun." diye bağırdığı duyuldu.



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