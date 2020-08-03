YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir kişi pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybetti.Olay, Mehmet Akif Mahallesi 1459.

Adıyaman’da bir kişi pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Mehmet Akif Mahallesi 1459. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sebebi henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Yusuf Ş. (40) isimli şahıs kendi evinin bahçesinde otururken, R.D. isimli elinde pompalı tüfek ile gelerek ateş etti. Yusuf Ş.’yi sağ omuzundan vuran şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaya olarak kaçan şahsı mahalle içerisinde aradı. Omzundan yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın şüphelisi olan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Bayram günü su kesintisine AK Parti’den tepki

Bayram günü su kesintisine AK Parti’den tepki

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:25
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:41
Yatsı
21:10

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Köroğlu Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Binzet’ten Adıyaman Tütünü açıklaması

Binzet’ten Adıyaman Tütünü açıklaması

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.