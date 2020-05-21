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Adıyaman’da berber ve kuaförlere maske dağıttı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.Daha önce de birçok mahalle ve caddede gerçekleştirdiği maske dağıtımını bu kez, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, maske takmak ve belirlenen diğer kurallara uymak kaydıyla yeniden faaliyetlerine başlanmasına karar verilen berber ve kuaförler için gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki tüm berber ve kuaförlere maske desteğinde bulundu.Adıyaman Belediyesi’nin ücretsiz maskelerini alan berber ve kuaför esnafı da bu anlamlı desteğinden dolayı belediye yetkililerine ve görevlilerine teşekkür etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.
Daha önce de birçok mahalle ve caddede gerçekleştirdiği maske dağıtımını bu kez, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, maske takmak ve belirlenen diğer kurallara uymak kaydıyla yeniden faaliyetlerine başlanmasına karar verilen berber ve kuaförler için gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki tüm berber ve kuaförlere maske desteğinde bulundu.
Adıyaman Belediyesi’nin ücretsiz maskelerini alan berber ve kuaför esnafı da bu anlamlı desteğinden dolayı belediye yetkililerine ve görevlilerine teşekkür etti.

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