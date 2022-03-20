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Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

20.03.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

Adıyaman'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Turgut Reis Mahallesi'nde, R.B'ye ait iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde pompalı tüfekten çıktığı belirlenen saçmalar bulundu.

Saçmaların iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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