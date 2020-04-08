Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı köyünde yaşayan ve karı koca oldukları öğrenilen M.A. ile F.A. yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

İki kişi, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, iki Kovid-19 hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Köyün girişine şerit çeken ekipler, giriş ve çıkışa izin vermiyor. Ayrıca köy sakinlerinin zorunlu olmadıkça evden çıkmalarına da müsaade edilmiyor.

Köyde yaklaşık 60 kişinin yaşadığı öğrenildi.

