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Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

A Milli Takım'ın sahasında İtalya'ya 4-1 mağlup olması ve üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Vincenzo Montella'nın geleceği tartışma konusu oldu. Başarısız tablolara rağmen İtalyan teknik adamın görevden alınmamasının ardında 31 Temmuz 2028'e kadar devam eden sözleşmesi ve yaklaşık 5 milyon Euro'yu bulan yüksek tazminat bedeli yer alıyor.

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Emre Şen

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde yaşadığı düşüş ve tribünlerden yükselen istifa sesleri Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı artırırken, teknik adamın görevine devam etmesi kamuoyunda şaşkınlık yaratıyor. İtalya maçının ardından yabancı basın mensuplarının dahi geleceğini sorguladığı Montella, yöneltilen sorulara gülerek yanıt verdi.

SÖZLEŞME VE ZAM DETAYLARI

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı 1

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl yeni sözleşme imzalanarak maaşı 1.8 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya yükseltilen İtalyan çalıştırıcının kontratı EURO 2028 sonuna, yani 31 Temmuz 2028 tarihine kadar uzatıldı. Bu uzun vadeli anlaşma, federasyonun elini kolunu bağlayan en büyük unsur olarak öne çıkıyor.

5 MİLYON EURO'LUK TAZMİNAT KRİTİK ROL OYNUYOR

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı 2

Görevine son verilmesi durumunda sözleşme kalan süresi ve güncel maaşı üzerinden hesaplanan yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan tazminatın ödenmesi gerekiyor. Yönetimin bu ağır mali yük nedeniyle yollarını ayıramadığı Montella'nın, ancak kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmuyor.

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