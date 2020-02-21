Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Her yıl Şubat ayında üç gün boyunca tutulan ’Hızır Orucu’nun tamamlanmasından sonra Yeni Mahalle Cem Evi’nde hızır lokması dağıtıldı.

‘Hızır Orucu’ dolayısıyla Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni mahalle Cem Evinde hızır lokması ve cem düzenlendi.

Karapınar Cem Evinde düzenlenen hızır lokması programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, siyasi Partilerin il ve ilçe başkanları, STK Başkanları, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, alevi kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış, kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı Hızır ayı ve orucunun son gününde pişirilen lokmalar gelen misafirlere ikram edildi. Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen hızır lokması programında gelen misafirlere lokma dağıtılmasının ardından cemler yapıldı, semah dönüldü.

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Hızır Lokmasının İslam’daki yeri ve önemini anlatırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Düzenlenen Hızır Ceminde, dünyada ve Türkiye’de yaşanan acıların son bulması için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyitler okundu, Alevi dedesinin sazı ve sözü eşliğinde yaşlı ve genç semah ekibi tarafından cemler yapıldı, semah dönüldü, Yezid’e lanet okundu.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen hızır lokmasının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını ve hızır ayı dolayısıyla tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek, bu ulvi atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

