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Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı.Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman’da cadde ve sokakları boş bıraktı.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman’da cadde ve sokakları boş bıraktı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 23 Mayıs itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler hariç genel itibariyle vatandaşların dışarı çıkmadığı görüldü.
Ramazan Bayramı süresince Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 936 polis memuru asayiş olayları ve şehir içi trafikte görev yapacak.
Adıyaman’da çeşitli noktalarda uygulama yapan polis memurları durdurdukları araç ve yayalar üzerinde uygulama yaptı. Vatandaşların kimlik ve izin belgelerini inceleyen polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan kişilere cezai işlem yaptı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:04
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:43
Yatsı
21:17

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
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