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Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Şarkıları, dans performansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Gülşen, oğlu ve eşiyle Ordu'ya gitmişti. Fındık hasadından pozlarını paylaşan Gülşen'in havaalanı tarzı dile düştü.

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

İddialı sahne tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülşen Çolakoğlu, yaz sezonunda yoğun konser programına kısa bir ara verip, soluğu memleketi Ordu'da aldı.

47 yaşındaki popçu, bu kez fındık bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gülşen'in buradaki tarzı da konuşuldu.

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü 1

Ancak asıl Gülşen'in dönüş tarzı oldu. Oğlu Azur ve eşiyle birlikte İstanbul'a dönen Gülşen'in havaalanındaki hali X'te dile düştü.

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü 2

Gülşen'in elinde poşet, ayağında terlikle yakalandığı o hallerine "Bu nasıl kombin", "Tarladan uçağa binmiş hemen", "Tamam rahatlık da bu ne uyumsuzluk", "Şu kombini biz yapsak dayak yeriz" yorumları yağdı.

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü 3

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Gülşen
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