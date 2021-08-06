YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 11 yaralı

Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 11 yaralı

06.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 11 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet Gürbüz idaresindeki plakası öğrenilemeyen çapa motoru, Kaşlıca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandıAdıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:28
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:38
Yatsı
21:06

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.