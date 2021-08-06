Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 11 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet Gürbüz idaresindeki plakası öğrenilemeyen çapa motoru, Kaşlıca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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