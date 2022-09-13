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Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

13.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozpınar köyünde R.Ç. ile Ramazan K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ramazan K. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayın şüphelisi R.Ç. gözaltına alındı.

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Adıyaman Kahta kavga silah

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