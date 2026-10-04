Seda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçti

Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki şarkıcı ve sunucu, günlük hayatından doğal bir karesini yayınlayarak makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Sayan, yakın plandan çekilen fotoğrafını hikâye bölümünde paylaşarak doğal görünümüyle kamera karşısına geçti.

DOĞAL HALİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Son dönemde reklam projeleri ve YouTube programıyla adından söz ettiren Seda Sayan samimi paylaşımları ve doğal halleriyle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri

üzerine çekiyor.

Son olarak makyajsız haliyle paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Sayan sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFINA “NO MAKE UP” NOTUNU EKLEDİ

Ünlü sanatçının yayınladığı fotoğrafın üzerine “No Make Up” notunu düşerek makyajsız olduğunu özellikle belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Kendi hayatından farklı fotoğraf karelerini sıklıkla paylaşan Seda Sayan sosyal medyanın renkli simalarından biri olarak görülüyor.