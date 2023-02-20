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Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda ders başı yaptı, İstiklal Marşı’nı okudu

20.02.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da çadır kentlerde kurulan okullarda öğrencilere gönüllü öğretmenler tarafından ders veriliyor.

Kurulan çocuk oyun alanlarında da uzmanlar tarafından çocuklara çeşitli oyunlar oynatılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da İl Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çadır kentlerde okullar oluşturuldu. Gönüllü öğretmenlerin yer aldığı çadır okullarda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere eğitim veriliyor. İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte, okullar açılmadan öğrenciler ders başı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan oyun alanlarında da uzmanlar tarafından çocuklara hem psikososyal destek sağlanıyor hem de geliştirici oyunlar oynatılıyor. Adıyaman’a gelen gönüllüler ise çadır kentlerdeki çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak yüzlerini güldürüyor.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN TEST KİTAPLARIMIZ DA VERİLDİ”

Ailesi ile birlikte çadır kentte yaşayan 11 yaşındaki Uğur Mert Berk, kendileri için birçok etkinliğin düzenlendiğini belirterek, “Eğitim, oyun gibi birçok etkinlik var. 3 öğün yemeğimiz veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından test kitaplarımız da verildi. İlkokuldan liseye kadar okullar var. Kalacak yer ve ısınma ihtiyacımız da karşılanıyor. Devletimiz çok duyarlı. Diğer iller de bize yardım gönderiyor. Tekrardan ayağa kalkabilir miyiz bilmiyorum ama herkes yardımcı oluyor. Burada çeşitli oyunlar oynuyoruz. Sandalye kapmaca, oyun hamuru, resim çizme gibi etkinlikler oluyor” dedi.

“BURADA OYUNLAR OYNUYORUZ, DERS DİNLİYORUZ, SORU ÇÖZÜYORUZ”

6’ıncı sınıf öğrencisi Ecrin Yavuz ise, “Burada oyunlar oynuyoruz, ders dinliyoruz, soru çözüyoruz. Birçok etkinlik yapıyoruz. Bize masallar anlatıyorlar, resimler çiziyoruz” diye konuştu.

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