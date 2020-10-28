Adıyaman’da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri, Adıyaman’da, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende valilik ve belediye çelenklerinin anıta sunulmasının ardından cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu topraklar uğruna canını feda eden aziz vatan şehitlerimiz adına saygı duruşu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

