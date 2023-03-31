Adıyaman'da depremzede kadınlar "mukabele" geleneğini çadırda sürdürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde deprem sonrası kente gelen gönüllülerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlar ile manevi rehberlik hizmetleri devam ediyor.

Ramazan dolayısıyla kentteki çadır ve konteyner kentlere kurulan 18 çadırda sabah, öğle ile ikindi namazlarından önce ve sonra gönüllüler tarafından okunan mukabeleye çok sayıda depremzede kadın katılıyor.

Gönüllü Kur'an kursu öğretici Rukiye Duman Bilgiç, AA muhabirine, yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Kendisinin de depremzede olduğunu, dört katlı binanın ikinci katında depreme yakalandıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"İlk defa bu büyüklükte bir deprem yaşadık. O an panikledik, çok korktuk. Bir halının silkelenmesi gibi şiddetliydi. Ne yapacağımızı bilemedik. Apar topar çıktık dışarıya. Can havliyle oğlum Muhammed Yasin'i evde unuttuk. Sonradan onu almaya çıktık. Mahşeri yaşadık. Yağmur vardı, şimşekler çakıyordu. Sokak lambaları söndü. İnsanların bağırışları yükseliyordu. O gece kıyameti yaşadık."

Depremzedelere yardım etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Bilgiç, gönüllüler olarak afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarını anlattı.

"RAMAZANI MANEVİ BİR HAVASI İÇİNDE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Çadırlarda mukabele geleneğini sürdürmeye çalıştıklarını aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ramazanın güzelliklerinden biri de vakit namazların öncesi ve sonrası okunan mukabelelerdir. Kurduğumuz 18 çadırda mukabele geleneğini sürdürmeye gayret ediyoruz. Depremzede kardeşlerimiz katılıyor. Ramazan-ı Şerif'i manevi havası içinde geçirmeye çalışıyoruz. Mukabele sonunda kadınlarımızın sorularını yanıtlıyoruz. Sohbet ediyoruz. Onların acılarını paylaşamaya çalışıyoruz."

Mukabeleye katılan 4 çocuk annesi Elvan Ocak ise depremde evlerinin ağır hasar aldığını belirterek, "Depremzedeyiz. Diyanetin düzenlediği programlara katılmaya çalışıyoruz. Kur'an okuyoruz. Burada manevi olarak rahatlıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

