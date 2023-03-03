Adıyaman'da depremzedelerin yaraları konteyner kentte sarılıyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve TOKİ koordinatörlüğünde, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanları inşa ediliyor.

Bu kapsamda Altınşehir Konteyner Kent'te çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, kütüphane, mescit, derslik, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer aldığı 1825 kişi kapasiteli alana 300 konteyner kuruldu, geriye kalan geçici barınma alanlarının inşaat çalışmaları sürüyor.

"50 BİN KONUT YAPILACAK"

Kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, konteyner kente vatandaşları yerleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Altınşehir Konteyner Kent'in 1825 kişi kapasiteli olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız da buraya teşrif etti. Kurulumu yapılan 300 konteynere aileleri yerleştirdik. Burada yaşam normale döndü. Vatandaşlarımız, büyüklerimiz ve çocuklarımız çok memnunlar. İl genelinde 15 farklı noktada konteyner kent kurulumu hızla devam ediyor. Oralarda da yaklaşık 17 bin konteyner kurulacak. Kalıcı konutlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın önemli çalışmaları var. Zemin etütleri yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 50 bin konut yapılacak. Devletimiz tarafından kent merkezi ile Besni, Gölbaşı ve diğer ilçelerde, köylerde kalıcı konutların temelleri hızlı şekilde atılacak. Vatandaşlarımızın barınma sorunu kısa sürede çözülecek. Ayrıca TOKİ bünyesinde şehrin diğer tarafında üç bin 1+1 geçici prefabrik konut hızlı şekilde inşa ediliyor. Orayı iki hafta sonra bitmiş halde göreceğiz."

Altınşehir Konteyner Kent'e ilk etapta 200 ailenin yerleştirildiğini ifade eden Sonel, "Çocuklarımız, büyüklerimiz ve annelerimiz mutlu. Güzel bir ortam var. Konteynerlerin içinde çocuk odası, banyosu ve tuvaleti var. Kalıcı konutları bitirinceye kadar vatandaşlarımızı burada misafir edeceğiz." dedi.

