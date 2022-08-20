Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Besni-Gaziantep kara yolunun 20'inci kilometresinde, İbrahim Yakut idaresindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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