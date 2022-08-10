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Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktör merkeze bağlı Boğazözü köyünde şarampole devrildi.

Kazada, Kenan ve Mustafa Taştan ile Sinan Akar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Taştan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taştan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Kenan Taştan ile Sinan Akar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:34
Yatsı
21:00

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Yavuz Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Besni
Gültekin Eczanesi
Kahta
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Adıyaman ECZANELER
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