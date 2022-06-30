Adıyaman'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nusret Kaya idaresindeki 02 KB 475 plakalı traktör, Çaltılı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Zehra Çorman (49), Mert Gazi Kaya (16), Muhammed Bekir Kaya (12) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden AFAD ekiplerince kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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