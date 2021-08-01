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Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

01.08.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayram K. idaresindeki 02 DB 697 plakalı traktör, Kesmetepe beldesinde tarla sürümü yapılırken devrildi.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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