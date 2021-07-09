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Adıyaman'da doktor belediye başkanından yolda karşılaştığı kazazedelere yardım

09.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da doktor belediye başkanından yolda karşılaştığı kazazedelere yardım

Adıyaman'da bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan 2 kişiye, olay yerinden geçen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç müdahale etti.

Engin K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K. yaralandı.

Bazı programları nedeniyle olay yerinden makam aracıyla geçen ve asıl mesleği doktorluk olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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