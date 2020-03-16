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Adıyaman’da eczaneler denetlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’da zabıta ve ticaret müdürlüğü personeli tarafından eczane, ecza depoları ve medikallerdeki fiyatlar denetlendi.Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki eczanelerdeki dezenfektan, maske gibi malzemelerin fiyatları denetlendi.Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, Ticaret Bakanlığının resmi yazıları doğrultusunda eczaneler, ecza depoları ve medikallerde fiyatları kontrol etti.Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini de söyledi.

Adıyaman’da eczaneler denetlendi

Adıyaman’da zabıta ve ticaret müdürlüğü personeli tarafından eczane, ecza depoları ve medikallerdeki fiyatlar denetlendi.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki eczanelerdeki dezenfektan, maske gibi malzemelerin fiyatları denetlendi.Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, Ticaret Bakanlığının resmi yazıları doğrultusunda eczaneler, ecza depoları ve medikallerde fiyatları kontrol etti.
Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini de söyledi.

Adıyaman’da eczaneler denetlendi

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Akşam
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Yatsı
19:57

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Kerem Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
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