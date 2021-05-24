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Adıyaman'da eğitim neferleri gönüllere dokunuyor

24.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahta ilçesinde 5 köy öğretmeni, sosyal medya üzerinden başlattıkları "Bir El Uzanır Bana" projesiyle hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor - Proje sorumlusu Deniz Özger: - "Şu ana kadar yüzlerce öğrenciye kitap, kırtasiye malzemeleri, giyim, oyuncak gibi birçok destekte bulunduk" - "Temel ihtiyaçları karşılanan, ilk defa hediye alan, pasta yiyen çocukların mutluluğunu görmek projemizin en güzel sonucu. Bu mutluluğun tarifi yok"

İSMAİL KAYA - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köy okulunda görevli 5 öğretmen, başlattıkları projeyle ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye bağlı Eskitaş Köyü Şehit Nihat Deniz İlk ve Ortaokulunda görevli 5 öğretmen, sosyal medya üzerinden başlattıkları "Bir El Uzanır Bana" projesiyle hayırseverlerle öğrenci ve aileleri arasında köprü kuruyor.

Gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin gıda, temizlik ve kırtasiye gibi çeşitli yardımlarını öğrenci ve ailelerin kapılarına da kendi imkanlarıyla götürerek teslim ediyor.

Proje sorumlusu Deniz Özger, AA muhabirine, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir nesil yetiştirmek için projeyi başlattıklarını söyledi.

Öğretmenliğin sevgi, fedakarlık, emek ve gayret isteyen bir meslek olduğunu belirten Özger, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında öncelikle bir ihtiyaç haritası çıkardık. Çalışmalarımızı sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Gerek çevremizden gerek il dışından çok güzel dönüşler aldık. Bu dönüşler sayesinde yüzlerce minik yüreğin elinden tutabildik, hayallerini gerçekleştirdik."

Özger, bugüne kadar 200 aileye yardımları ulaştırdıklarını dile getirerek, "Şu ana kadar yüzlerce öğrenciye kitap, kırtasiye malzemeleri, giyim, oyuncak gibi birçok destekte bulunduk. Yaklaşık 200 ailemize gıda paketi desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Temel ihtiyaçları karşılanan, ilk defa hediye alan, ilk defa pasta yiyen çocukların mutluluğunu görmek projemizin en güzel sonucu. Bu mutluluğun tarifi yok. Yüzlerini görmediği, uzak diyarlardan kendilerine el uzatan, gönül veren, destek çıkan koca yürekli insanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "7'den 70'e herkesin gönlünü kazandılar"

Okul Aile Birliği Başkanı Sabri Çoban ise okulda bu tür projelerin yürütülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz projeyle çok kısa bir sürede 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı. Çocuklarımıza öz evlatlarıymış gibi yaklaşarak hiçbir konuda geride durmadılar. Onun için çok şanslıyız. Kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Veli Mustafa Alagöz de öğretmenlerin evlerine kadar gelip yardım malzemesi bırakmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz her zaman evlerimize kadar gelip, kapı kapı dolaşıp ihtiyacımızı sorarlar. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere destek çıkıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik, öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." diye konuştu

- "Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Veli Tahide Alagöz ise öğretmenlere çok teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Allah devletimizden razı olsun, öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ben 3 yetim çocuk bakmaktayım. Durumumuz çok iyi değil ama öğretmenlerimiz kendi öz çocukları gibi bakıp ilgileniyor. Çoraplarından tutun da kalem defterine kadar, oyuncağına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ramazan ayında çocuklarımın gıda ihtiyaçlarını bile karşıladılar. Daha ne söylenebilir ki, çok şükür yükümüzü almışlar sırtlarına, hakları ödenmez."

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