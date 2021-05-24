Adıyaman'da eğitim neferleri gönüllere dokunuyor

İSMAİL KAYA - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köy okulunda görevli 5 öğretmen, başlattıkları projeyle ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye bağlı Eskitaş Köyü Şehit Nihat Deniz İlk ve Ortaokulunda görevli 5 öğretmen, sosyal medya üzerinden başlattıkları "Bir El Uzanır Bana" projesiyle hayırseverlerle öğrenci ve aileleri arasında köprü kuruyor.

Gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin gıda, temizlik ve kırtasiye gibi çeşitli yardımlarını öğrenci ve ailelerin kapılarına da kendi imkanlarıyla götürerek teslim ediyor.

Proje sorumlusu Deniz Özger, AA muhabirine, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir nesil yetiştirmek için projeyi başlattıklarını söyledi.

Öğretmenliğin sevgi, fedakarlık, emek ve gayret isteyen bir meslek olduğunu belirten Özger, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında öncelikle bir ihtiyaç haritası çıkardık. Çalışmalarımızı sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Gerek çevremizden gerek il dışından çok güzel dönüşler aldık. Bu dönüşler sayesinde yüzlerce minik yüreğin elinden tutabildik, hayallerini gerçekleştirdik."