Adıyaman'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada somun ekmek arasına gizlenmiş 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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