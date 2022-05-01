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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü

01.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aktaş köyünde yaşayan Mehmet Emin Arslan (19) evinde elektrikli süt kaynatma makinesinde süt kaynattığı sırada akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Göçeri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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