Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım A.Ş'de (AKEDAŞ) görevli Abdurrahman T, Yağızatlı Mahallesi'ndeki arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla direkten indirilerek olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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