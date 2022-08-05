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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

05.08.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Adıyaman'da bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Altınşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi Rıfat Arslan çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cesedi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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