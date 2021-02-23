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Adıyaman’da elektrik hatları yer altına alınacak

23.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da elektrik hatları yer altına alınacak

Akedaş Adıyaman Bölge Müdürü Arslan Aslan ile Proje Tesis Müdürü Kemal Ünal’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içinde yer altına alınması planlanan elektrik hatları için görüş alışverişinde bulundu.Adıyaman’ın elektrik dağıtım işini yürüten Akedaş Dağıtım A.Ş’nin Adıyaman Bölge Müdürü Arslan Aslan ile Proje Tesis Müdürü Kemal Ünal, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek bilgi verdi.Ziyarette, Akedaş tarafından şehir içindeki elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Akedaş Adıyaman Bölge Müdürü Arslan Aslan ile Proje Tesis Müdürü Kemal Ünal’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içinde yer altına alınması planlanan elektrik hatları için görüş alışverişinde bulundu.
Adıyaman’ın elektrik dağıtım işini yürüten Akedaş Dağıtım A.Ş’nin Adıyaman Bölge Müdürü Arslan Aslan ile Proje Tesis Müdürü Kemal Ünal, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek bilgi verdi.
Ziyarette, Akedaş tarafından şehir içindeki elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Kılınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kurumlar arasındaki sıcak diyaloglar sayesinde Adıyaman’ımızda daha güzel çalışmalara imza atılacaktır” diye konuştu.

Adıyaman’da elektrik hatları yer altına alınacak

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