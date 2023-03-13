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Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

13.03.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 30'a yakın belediyeden görevlendirilen iş makineleri, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriliyor.

Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya devam ediyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkaz, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.

Sümerevler Mahallesi’nde ağır hasarlı 8 katlı bina da geniş güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı. Dronla görüntülenen yıkım anında dev bir toz bulutu oluştu.

Yıkım sırasında yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de enkaz bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu.

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