YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor

Adıyaman’da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski çöp kovaları yeniliyor.‘Temiz çevre, temiz toplum’ sloganıyla yola çılan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde halk tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerde eskiyen çöp kovaları yenileriyle değiştiriyor.

Adıyaman’da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski çöp kovaları yeniliyor.
‘Temiz çevre, temiz toplum’ sloganıyla yola çılan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde halk tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerde eskiyen çöp kovaları yenileriyle değiştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni çöp kovalarını işlek caddeler başta olmak üzere kentin belirli noktalarına yerleştirilmeye başladıklarını söyleyerek, “Ekiplerimiz, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarını yeni çöp kovalarıyla değiştiriyor. Şehrimizin önemli noktalarına, kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmaları devam ediyor. Daha temiz bir çevre ve ildeki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:41
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Kerem Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Minibüs yan yattı

Minibüs yan yattı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Sanatçı Latif Doğan memleketi Adıyaman'a taziye evi yaptırdı

Sanatçı Latif Doğan memleketi Adıyaman'a taziye evi yaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.