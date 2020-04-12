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Adıyaman’da evde sağlık hizmetleri takdir topluyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Adıyaman’da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sağlık ihtiyaçları evde sağlık hizmetleri birimi tarafından karşılanıyor.İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüsü tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek ve salgından korumak için 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması kararından sonra il sağlık müdürlüğü ekipleri, vefa sosyal destek grubu çerçevesinde, gece ve gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden yaşlı vatandaşları evlerinde sağlık kontrolünden geçirerek planlanan tedavilerinin takibini ve uygulamasını yapıyor.Evlere yapılan ziyaretlerde yaşlı hastalar sağlık kontrolünden geçirilirken, hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda ekipler tarafından bilgilendirmeler de yapılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Adıyaman’da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sağlık ihtiyaçları evde sağlık hizmetleri birimi tarafından karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüsü tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek ve salgından korumak için 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması kararından sonra il sağlık müdürlüğü ekipleri, vefa sosyal destek grubu çerçevesinde, gece ve gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden yaşlı vatandaşları evlerinde sağlık kontrolünden geçirerek planlanan tedavilerinin takibini ve uygulamasını yapıyor.
Evlere yapılan ziyaretlerde yaşlı hastalar sağlık kontrolünden geçirilirken, hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda ekipler tarafından bilgilendirmeler de yapılıyor. Bu durum, vatandaşlardan da takdir topluyor.
GAMER aracılığıyla ve 444 38 33 nolu evde sağlık hizmetleri hattını arayan vatandaşlara ulaşan ekipler, yaşlı hastaları evinde muayene ediyor. Kurulan evde sağlık hizmetleri birimi, Adıyaman il merkezi ve ilçelerde 14 doktor, 26 sağlık personeli ve 14 ekiple 7/24 esasına göre evde sağlık hizmeti veriyor.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bugüne kadar Adıyaman il genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 123 hastaya ulaşılarak muayeneleri yapılıp ihtiyaç halinde kan tetkikleri, enjeksiyon, pansuman, sonda değişimleri yapılarak ilaç ihtiyacı olan hastaların ilaçlarının temini sağlandı. Sağlık ekipleri gerekli hallerde ise, hastanın Aile Hekimi ile iletişime geçerek karşılıklı bilgilendirmeler yapıyor. Hastaneye sevki gereken hastalar için 112 Acil Hizmetleri ile koordinasyon sağlanarak acil servislere transport sağlanıyor.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Erbil Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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