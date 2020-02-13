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Adıyaman’da fuhuş ve kumara geçit verilmiyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan sıkı denetimler ve operasyonlar sonucunda fuhuş ve kurma olaylarına geçit verilmiyor.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş ve kumar operasyonlarına yönelik çalışmalara hız verildi.

Adıyaman’da fuhuş ve kumara geçit verilmiyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan sıkı denetimler ve operasyonlar sonucunda fuhuş ve kurma olaylarına geçit verilmiyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş ve kumar operasyonlarına yönelik çalışmalara hız verildi. 2019 Yılının son 3 ayı içerisinde 11 fuhuş olayına işlem yapılmış ve idari yönden 11 ikamet mühürlenmişti. 2020 Yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde fuhuşa yönelik yapılan sıkı denetimler kapsamında fuhuş olayında 23 adli işlem ve idari yönden ise 19 ikamet mühürlenerek kapatıldı. Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerince kumar operasyonları kapsamında 2019 yılının son 3 ayında 6 suça işlem yapılarak idari yönden 6 iş yeri kapatılırken, 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında 16 suça işlem yapıldı. Kumar operasyonlarında idari yönden de 16 iş yeri kapatıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olaylara suç ve suçlulara karşı denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği ve aynı zamanda hiçbir suçluya göz açtırılmayacağı vurgulandı.

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